Cipro: governo, soluzione a questione cipriota dipende dalla parte turca (3)

- Oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ammesso di non attendersi alcun risultato dai prossimi colloqui del formato 5+1 previsti nei prossimi mesi. “Non mi fido né credo nei greco-ciprioti. Non hanno mai agito onestamente”, ha dichiarato Erdogan, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, commentando i colloqui informali guidati dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres avvenuti a Ginevra dal 27 al 29 aprile. "Ora (i colloqui) sono stati rinviati di 2-3 mesi, ma ancora una volta non credo che nessun risultato sarà raggiunto, perché non sono onesti", ha aggiunto il presidente turco. (segue) (Gra)