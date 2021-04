Cipro: governo, soluzione a questione cipriota dipende dalla parte turca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza informale su Cipro ha chiuso ieri i suoi lavori a Ginevra confermando la distanza delle posizioni tra le due comunità per una soluzione comune che possa porre fine all'annosa questione cipriota. Nella due giorni di colloqui che si sono tenuti sotto l'egida dell'Onu nel formato 5+1 (le due comunità di Cipro, Grecia, Turchia e Regno Unito + l'Onu) "non è stato trovato un terreno comune in grado di permettere la ripresa dei negoziati", ha spiegato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che nelle scorse settimane ha convocato questa riunione informale. Guterres ha ribadito che l'Onu non intende rinunciare a questo obiettivo seppur dovendo ammettere che non si è trattato di "un incontro facile". Unica certezza è che sarà convocata una nuova conferenza informale con lo stesso formato, ovvero con i leader delle due comunità e i ministri degli Esteri delle cosiddette "potenze garanti", che potrebbe tenersi nei prossimi due o tre mesi. Secondo quanto emerso, il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, avrebbe sollevato la necessità di indire il nuovo incontro prima del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno in cui si discuterà della cosiddetta "agenda positiva" con la Turchia. (segue) (Gra)