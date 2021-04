Cipro: governo, soluzione a questione cipriota dipende dalla parte turca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le posizioni delle due parti restano ben distinte e lontane da un possibile compromesso: da una parte i greco-ciprioti e la Grecia propongono una federazione bizonale e bicomunitaria, presentata già all'ultimo round negoziale che si tenne nel 2017 nella località svizzera di Crans Montana, che si concluse con un nulla di fatto. Dall'altra parte i turco-ciprioti e la Turchia che hanno ribadito la necessità di una soluzione a due Stati indipendenti e sovrani marcando l'esigenza di superare la soluzione federale. Parlando dopo la conclusione del vertice informale, Anastasiades ha lodato la "riuscita gestione" del vertice da parte di Guterres e della rappresentanza greco-cipriota. Il capo di Stato cipriota ha chiarito che la responsabilità sullo stallo spetta alla parte turca e "non certo al segretario generale dell'Onu". Anastasiades si è detto soddisfatto perché Guterres ha mantenuto la barra dritta di fronte alla "richiesta di una soluzione a due Stati che non può in alcun modo essere riconosciuta dall'Onu o dall'Ue". Per il presidente cipriota, infatti, la proposta per la creazione di due Stati a Cipro non ha possibilità di successo in quanto "entra in frizione con quello che si aspetta la comunità internazionale, il Consiglio di sicurezza Onu e l'Unione europea". A suo modo di vedere, è necessario continuare a lavorare per trovare un terreno comune sulla base delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu e del diritto internazionale. (segue) (Gra)