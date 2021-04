Cipro: governo, soluzione a questione cipriota dipende dalla parte turca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader turco-cipriota Ersin Tatar ha invece evidenziato l'esigenza di improntare i colloqui informali nel prossimo futuro con lo stesso obiettivo, ovvero trovare un "terreno comune per la ripresa dei negoziati". Ammettendo che durante la conferenza informale a Ginevra, in Svizzera, non è cominciato alcun nuovo negoziato per la risoluzione della crisi nell’isola, Tatar ha sottolineato che la condizione principale per rimettere al tavolo negoziale è il riconoscimento di "uno status uguale, basato sull’uguaglianza". “Non avrà alcun senso sedersi al tavolo e iniziare colloqui formali, a meno che non sia riconosciuto”, ha detto Tatar. Il leader turco-cipriota ha inoltre criticato la proposta dell'altra comunità di aprire l’aeroporto di Ercan, a Nicosia, e il porto di Famagosta al traffico internazionale, sotto la supervisione dell’Onu, ritenendola “un insulto ai turchi-ciprioti”. Secondo quanto riferito dal portale d'informazione "Cyprus Mail", Tatar ha presentato un documento secondo cui il Consiglio di sicurezza Onu dovrebbe adottare quanto prima una risoluzione nella quale venga riconosciuto uno status internazionale uguale tra le due comunità di Cipro. Solo dopo questo passaggio, secondo Tatar, si potranno riprendere i negoziati per una soluzione alla questione cipriota. Anastasiades, nel suo intervento alla conferenza plenaria di ieri a Ginevra, ha invece evidenziato l'esigenza di creare le condizioni per una "coesistenza pacifica" che, a suo modo di vedere, è possibile solo all'interno di uno Stato federale riunificato. (Gra)