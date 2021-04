Covid: Fiepet, incontro con Giorgetti, priorità riaperture ristoranti e indennizzi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane la Fiepet-Confesercenti nazionale guidata dal presidente Giancarlo Banchieri, insieme a una delegazione formata dal coordinatore Corrado Luca Bianca e dal vicepresidente nazionale Claudio Pica, ha avuto un incontro in teleconferenza con il Ministro per lo Sviluppo Economico Giorgetti. "Abbiamo posto il problema delle riaperture e insieme anche quello degli indennizzi alle aziende, chiedendo un intervento corposo sul credito e quindi prorogare i finanziamenti e dare più accessibilità al sistema bancario per sostenere le imprese in grande difficoltà. Un incontro molto proficuo, auspichiamo che il ministro del Mise accolga le nostre istanze affinché sia possibile per tutta la filiera della ristorazione riaprire in sicurezza e al più presto". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, vicepresidente nazionale della Fiepet-Confesercenti e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. (Com)