Rifiuti: Ama, a Roma in primo trimestre oltre 46 per cento differenziata raccolta

- A Roma, cresce la raccolta differenziata dei rifiuti. "Nei primi tre mesi di quest’anno, infatti, sono state raccolte e avviate a riciclo più di 186 mila tonnellate di materiali correttamente differenziati, oltre 11 mila in più rispetto all'analogo periodo dello scorso anno". Lo comunica in una nota Ama. "La percentuale di materiali riciclabili recuperati si attesta al di sopra del 46 per cento (46,34), oltre 2 punti percentuali in più rispetto al periodo omologo dell’anno scorso e 1 punto percentuale in più rispetto al dato medio (45,28 per cento) registrato nel 2020 - spiega Ama -. In particolare, hanno registrato un balzo in avanti il prelievo dedicato della frazione organica e del verde con oltre 6.600 tonnellate in più rispetto al primo trimestre 2020 (+18,2 per cento) e la raccolta differenziata di carta e cartone con 2.500 tonnellate in più (+8,77 per cento)". (segue) (Com)