Rifiuti: Ama, a Roma in primo trimestre oltre 46 per cento differenziata raccolta (2)

- "Tali dati - continua la nota di Ama - testimoniano il grande sforzo profuso dall’azienda, pur in una situazione contingente ed eccezionale per l’emergenza sanitaria da Covid - 19 contraddistinta da una forte flessione di turisti e pendolari in città e dalle limitazioni/chiusure prolungate delle utenze non domestiche. Un settore quest’ultimo (in particolare ristoranti, attività di ristoro, bar, tavole calde, mense, ecc.) che incide in modo significativo sulle percentuali di raccolta differenziata che, per le utenze 'business' romane, prima della pandemia si attestava stabilmente al 60 per cento. Proprio il fatto che, in un simile complicato contesto e all'interno di un ciclo dei rifiuti ripetutamente caratterizzato da incognite e incertezze, la raccolta differenziata non sia diminuita ma anzi dia segnali di crescita è indizio del grande sforzo prodotto". (segue) (Com)