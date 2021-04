Rifiuti: Ama, a Roma in primo trimestre oltre 46 per cento differenziata raccolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare le famiglie romane che si sono dimostrate più virtuose e, con rinnovato impegno e grande senso civico, hanno permesso di incrementare le percentuali complessive di raccolta differenziata, compensando ampiamente la minor produzione di molti clienti business derivante dal periodo eccezionale caratterizzato da prolungate limitazioni e/o chiusure delle attività commerciali – sottolinea l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis -. Da gennaio a marzo, infatti, sono stati oltre un terzo in più rispetto all’analogo trimestre del 2020 i materiali correttamente separati dai cittadini romani e conferiti negli appositi cassonetti stradali o bidoncini condominiali per la raccolta differenziata porta a porta". (Com)