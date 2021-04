Regeni: Castaldo (M5s), finto documentario in arabo offesa alla memoria del nostro ricercatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finto documentario in arabo diffuso nelle ultime ore per ricostruire gli ultimi movimenti di Giulio Regeni prima che venisse barbaramente ucciso in Egitto è un'offesa alla memoria del nostro ricercatore e l’ennesimo affronto al dolore della sua famiglia. Lo scrive su Facebook il vicepresidente dell’Europarlamento ed esponente dl Movimento 5 stelle Fabio Massimo Castaldo. "Sono anni che chiediamo con forza verità e giustizia per Giulio. Le indagini della procura di Roma hanno cominciato a far emergere la verità e smentiscono chiaramente ogni tentativo di infangarlo, come qualcuno ha voluto fare con questo video vergognoso. Un episodio gravissimo che rivela, ancora una volta, i depistaggi e le menzogne fatte circolare anche dalle autorità egiziane per non permettere di individuare i responsabili di una morte ingiusta e terribile. Un forte abbraccio ai genitori di Giulio. Non smetteremo mai di chiedere giustizia per lui", aggiunge. (Rin)