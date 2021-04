Sanità: Baglio-Ricci (Pd), proroga contratto operatori sanitari, buona notizia per il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella gestione dell'emergenza Covid e nella somministrazione dei vaccini, la Regione Lazio sta mostrando grande tenuta e capacità nell'ambito sanitario. Oggi un'altra buona notizia la firma dell'accordo dell'assessore D'Amato con i sindacati per prorogare fino al 31 dicembre 2021 i circa 3 mila contratti degli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid". Così in una nota la responsabile per la sanità del Pd Lazio Valeria Baglio e il coordinatore dei circoli sanità del Pd regionale Marco Ricci. "Un annuncio importante che mostra la serietà dell'impegno nella lotta al Covid che vede in prima linea medici e infermieri che vaccineranno anche il primo maggio. Dedichiamo in particolare a loro questa festa del lavoro: è grazie al loro impegno instancabile che la campagna vaccinale sta accelerando con le conseguenti prime riaperture", concludono. (Com)