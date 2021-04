Sicilia: Cordaro, da domenica 16 maggio riparte stagione balneare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partirà domenica 16 maggio la stagione balneare in Sicilia". Lo ha stabilito in un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci appena pubblicata. Il provvedimento è stato adottato di concerto con l'assessore regionale dell'Ambiente, Toto Cordaro: "Fino a sabato 15, quindi, sono sospese le attività degli esercizi balneari, la fruizione delle spiagge libere e la balneazione in tutta l'isola. Restano consentite, invece, manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza".(Ren)