Roma: Campidoglio, nuovi parcheggi riservati per monopattini e biciclette in centro città (2)

- "Questo nuovo provvedimento rientra nel nostro programma per sostenere in modo strutturale lo sviluppo dello sharing di bici e monopattini elettrici. Obiettivo è garantire la massima fruibilità del servizio, nel rispetto delle linee guida sull'uso di questi mezzi e delle regole già stabilite nei mesi scorsi sulla sosta in alcune zone del Centro storico. Amplieremo la mappa degli stalli per la micromobilità con nuove risorse messe a bilancio", aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento Pietro Calabrese. (Com)