Difesa: Pucciarelli su nave Cavour, condotte con successo attività in percorso qualificazione F-35B

- “Ho voluto essere personalmente presente al rientro della Portaerei “Cavour” per testimoniare la vicinanza e la riconoscenza del governo e della Difesa a tutto il personale della nostra Marina Militare. Lo scorso 29 gennaio avete lasciato il porto di Taranto per dare avvio alla campagna statunitense “Ready For Operations”, una missione che vi ha visto condurre con successo le attività fondamentali del percorso di qualificazione per poter operare con gli F-35B. Complimenti al Comandante Ciappina e a tutto l’equipaggio della Portaerei Cavour”, ha detto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, a bordo del Cavour, alla presenza del capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Cavo Dragone e del comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio Treu. “Il raggiungimento della Ready for Operations per la Portaerei Cavour ha non solo un significato principalmente di natura tecnico-operativa ma anche dei risvolti di carattere strategico per la Marina, nonché per la Difesa e per il Paese intero, ha detto Pucciarelli. (segue) (Res)