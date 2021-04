Omicidio Cucchi: legale D'Alessandro, testimonianze "fiorite" dal 2014 inattendibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ritardi delle testimonianze le rendono inattendibili" e "le lesioni non hanno contribuito in alcun modo alla morte di Stefano Cucchi". È l'estrema sintesi dell'arringa difensiva discussa questa mattina dall'avvocato Maria Lampitella, legale di Raffaele D'Alessandro imputato in corte d'assise d'appello a Roma per l'omicidio volontario di Stefano Cucchi morto a Roma il 22 ottobre 2009 dopo essere stato arrestato il 15 e picchiato dai carabinieri. In primo grado la Corte d'assise di Roma ha condannato a 12 anni di carcere oltre a Raffaele D'Alessandro, anche Alessio Di Bernardo. Condannato anche il loro comandante di stazione Roberto Mandolini a 3 anni e 6 mesi. Il quarto imputato diventato poi il teste chiave Francesco Tedesco condannato a 2 anni e 6 mesi. (segue) (Rer)