Omicidio Cucchi: legale D'Alessandro, testimonianze "fiorite" dal 2014 inattendibili (2)

- La difesa di D'Alessandro quindi, ha puntato sulla attendibilità delle testimonianze "fiorite dopo 5 anni, nel 2014, dopo il primo processo agli agenti della penitenziaria". Il legale si riferisce alle deposizioni di detenuti che avrebbero parlato con la vittima in carcere, ai carabinieri Casamassima e Rosati, all'avvocato che avrebbe visto Cucchi claudicante il giorno dell'udienza di convalida a piazzale Clodio "testimonianze che fino al 2014 erano rimaste mute. Tedesco" definito impostore sfrontato "invece parla addirittura dopo 9 anni. Ma avrebbero parlato - si chiede il legale - se gli agenti della penitenziaria fossero stati condannati? Ognuno di loro dice anche il legale di D'Alessandro - ha un obiettivo e un tornaconto personale" per parlare. Nell'arringa il legale non lesina stoccate anche al pm Giovanni Musarò. "C'è un regista - dice -, è chi ha condotto le indagini con intelligenza e scaltrezza, ma anche con qualche falla". Un processo di primo grado su cui ha influito la pressione mediatica "con la realizzazione anche di un film la cui trama ricalcava solamente la tesi dell'accusa, uscito prima della sentenza. Sfido il giudice" popolare "più impermeabile a non rimanerne influenzato". Questa vicenda "è una sconfitta dello Stato. Dal primo processo agli agenti penitenziari vittime di un errore giudiziario che ancora oggi continua con questo altro processo". (Rer)