Ue: Strasburgo, più di mille trattori davanti al Parlamento europeo contro Pac

- Più di mille trattori sono stati posizionati davanti al Parlamento europeo di Strasburgo in segno di protesta contro il progetto sulla futura Politica agricola comune (Oac). L'iniziativa è stata indetta dalla Federazione regionale dei sindacati degli esercenti agricoli (Frsea) e dei giovani agricoltori del Grand Est. Secondo la prefettura locale e gli organizzatori, l'operazione ha coinvolto tra i 1.200 e i 1.500 trattori, che hanno creato forti disagi al traffico. "Entriamo in una gogna amministrativa europea" che è "devastatrice", ha detto Eric Thirouin, presidente dell'Associazione generale dei produttori di grano (Agpb), ripreso dai media francesi. La prossima Pac entrerà in vigore nel 2023 ed è attualmente in fase di discussione a Bruxelles.(Frp)