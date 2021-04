Vaccini: Foroni, a Crema avanti senza sosta, grande sinergia tra volontari e personale medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al territorio e alla protezione civile, Pietro Foroni, ha preso parte oggi alla visita del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'hub vaccinale di Crema, situato nell'ex tribunale. "Dopo aver visitato numerosi centri vaccinali - ha commentato soddisfatto Foroni - anche a Crema ho potuto registrare l'ottima sinergia tra il personale medico e i volontari della protezione civile, che ringrazio sentitamente per l'impegno profuso nella gestione dei centri". "Ricordo infatti - ha aggiunto l'assessore - che si tratta di persone che mettono a disposizione il proprio tempo a titolo gratuito per garantire la piena funzionalità dei numerosi poli del territorio. È anche grazie a loro se la campagna vaccinale sta proseguendo a pieno ritmo". "Raggiunte i 3 milioni di inoculazioni l'obiettivo della Lombardia è arrivare alle 140miladosi giornaliere, approvvigionamento Europa permettendo. Un sentito ringraziamento per questo grande impegno va anche a tutto il personale medico impegnato nelle somministrazioni" ha concluso Foroni.(Com)