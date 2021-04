Imprese: Cir, Assemblea azionisti approva il bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea degli azionisti di Cir Spa, che si è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020. “Il gruppo – si legge in una nota – ha chiuso l’anno con ricavi consolidati pari a 1.834,8 milioni di euro (2.001,6 milioni di euro nel 2019) e un utile di 16,3 milioni di euro. La capogruppo Cir Spa ha registrato un utile di 2,6 milioni di euro. L’Assemblea ha fatto propria la proposta del Consiglio di amministrazione di non distribuire dividendi". Secondo quanto rende noto Cir, “l’Assemblea ha ridotto a undici, da dodici, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione. A seguito delle dimissioni per ragioni personali dell’amministratrice Pia Hahn Marocco, il consiglio, in occasione della riunione tenutasi lo scorso 29 marzo, ha deciso di non procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore e di proporre all’Assemblea di ridurre il numero degli amministratori in quanto ritiene che, anche a seguito della riduzione, il numero dei componenti resti adeguato, e ha preso atto che la composizione resta conforme alle disposizioni di legge e del Codice di corporate governance della società in materia di indipendenza, equilibrio tra i generi e diversità di competenze”.(Rin)