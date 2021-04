Azerbaigian-Lituania: incontro tra ministri Esteri, cooperazione tra i due Paesi è priorità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo di relazioni "amichevoli e cooperative" tra Azerbaigian e Lituania è una priorità strategica nell’ambito del Partenariato orientale, ed è fondamentale pianificare il futuro di questi rapporti. È quanto constatato dal ministro degli Esteri azerbaigiano Jeyhun Bayramov e dall’omologo lituano Gabrielius Landsbergis, durante una visita ufficiale in Azerbaigian. Bayramov, secondo una nota del ministero azerbaigiano, ha elogiato il dialogo politico esistente tra i due Paesi e ha sottolineato l'importanza di perpetuarlo, dicendo che “le relazioni bilaterali si stanno sviluppando in una serie di settori”, tra cui economico, commerciale, umanitario e dell'istruzione, e “ci sono grandi opportunità per espandere questa cooperazione”. (segue) (Res)