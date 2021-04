Azerbaigian-Lituania: incontro tra ministri Esteri, cooperazione tra i due Paesi è priorità strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La regione del Partenariato orientale è una priorità strategica per la Lituania, ed è importante sviluppare relazioni amichevoli e cooperative con Paesi amici, tra cui l'Azerbaigian”, ha dichiarato Landsbergis, ricordando il 30mo anniversario dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra le due parti. Durante la riunione, il ministro Bayramov ha informato la sua controparte lituana sulla situazione attuale nella regione caucasica, sul mancato rispetto degli obblighi da parte dell'Armenia, e sulle attività che minacciano la pace e la sicurezza nella regione. Bayramov ha anche detto che il "doppio approccio" dimostrato da alcuni Paesi europei e dalle istituzioni internazionali è inaccettabile, sottolineando che “le dichiarazioni e le attività di questi ultimi, che creeranno false illusioni in Armenia, non servono alla coesistenza pacifica nella regione”. (Res)