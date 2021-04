Russia: ministro Finanze Siluanov, inflazione a fine anno al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Russia attualmente si attesta a circa il 5-6 per cento ed entro la fine dell'anno la cifra potrebbe scendere al 4 per cento. Lo ha affermato nel corso di una conferenza il ministro delle Finanze della Federazione Russa, Anton Siluanov. Il governo prevede l'inflazione in Russia alla fine dell'anno nel range del 4-4,5 per cento. "L'inflazione si è allontanata dai nostri indicatori target del 4 per cento. Ora è intorno al 5-6 per cento nel dato anno su anno. Rileviamo, tuttavia, che l'inflazione tenderà a diminuire. Ed entro la fine dell'anno prevediamo che l'inflazione toccherà raggiungere il 4 per cento", ha dichiarato il ministro delle Finanze. "Il nostro obiettivo è non svalutare i redditi della popolazione e le prestazioni sociali, su cui abbiamo preso decisioni quest'anno e l'anno scorso", ha aggiunto Siluanov. (Rum)