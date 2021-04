Perù: presidenziali, si riduce distanza tra i due candidati in vista del secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riduce la distanza tra i due candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù, in programma il 6 giugno. Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Datum, il candidato di Perù Libre, Pedro Castillo, si posiziona al 44 percento, rispetto alla sfidante, la candidata di Forza Popolare (Fp) Keiko Fujimori, che ottiene il 34 per cento delle preferenze. Secondo i dati, pubblicati dai quotidiani “Gestión” e “Perú21” se le elezioni si tenessero domani i voti in bianco o nulli sarebbero l’11 per cento. Il sondaggio rivela che Castillo ottiene più voti nelle regioni centrali, meridionali e orientali del paese. Keiko Fujimori è invece sostenuta soprattutto a Lima e nel nord del Perù. Nel caso di Lima, il candidato alla presidenza di Perù Libre ottiene una preferenza del 28 per cento, circa la metà della sfidante di Fp, che ottiene il 50 per cento. Un sondaggio pubblicato il 25 aprile dalla Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi) dava Pedro Castillo al 35,5 per cento e Keiko Fujimori al 23,1 per cento delle preferenze. (segue) (Brb)