+ Roma 2021: Becchetti (Lega), no primarie centrodestra, Bertolaso idoneo ma aperti a proposte +

- Rispetto alla possibilità di svolgere delle primarie anche nel centrodestra per individuare la figura del candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2021 a Roma, il coordinatore romano della Lega Alfredo Becchetti, interpellato da "Agenzia Nova", ha affermato: "Lo escludiamo. La coalizione di centrodestra, rispetto a quella di centrosinistra che fa come desidera, è coesa e sceglieremo quindi un candidato in maniera unita. Le primarie - ha aggiunto - non mi sembrano la modalità idonea per scegliere il candidato, spesso dalle primarie escono persone non idonee a governare la città". La figura gradita alla Lega resta quella di "Guido Bertolaso che ha sempre dato dimostrazione di essere una persona di grande capacità e sarebbe in grado di far ripartire Roma", ha sottolineato Becchetti. Tuttavia se fossero fatti nuovi nomi sarebbero presi in considerazione perché "siamo aperti alle migliori energie che la città saprà mettere a disposizione per far fronte all'emergenza in cui è stata portata Roma", ha concluso. (Rer)