Energia: Libia, obiettivo 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2021

- La Libia mira produrre 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno entro la fine del 2021, in base all'approvazione del bilancio dello Stato da parte della Camera dei rappresentanti. Lo ha detto il ministro libico del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun, secondo quanto riferisce il sito web d’informazione “Libya Review”. "Purtroppo, l'adozione del bilancio per lo Stato libico in generale, e per il settore petrolifero in particolare, è stata ritardata e non sappiamo quando sarà approvato", ha detto l’esponente del governo unitario libico, in un’intervista rilasciata alla stampa internazionale. "Potrebbero esserci effetti negativi se non raggiungessimo gli obiettivi di produzione a causa della mancanza di mezzi finanziari per farlo", ha spiegato il ministro, aggiungendo che la mancanza di manutenzione ha causato problemi alle infrastrutture del Paese, membro del cartello petrolifero Opec. (segue) (Lit)