Energia: Libia, obiettivo 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2021 (3)

- La Noc ha sede a Tripoli, ma opera in tutto il Paese attraverso diverse sussidiarie. Per anni, i ricavi derivanti dalle esportazioni petrolifere sono stati incanalati nella Banca centrale, che a sua volta distribuiva i fondi alle istituzioni statali dell’est e dell’ovest del Paese. Ma nel 2020 la produzione petrolifera è stata bloccata per mesi dalle forze del generale Khalifa Haftar, con la motivazione di un’iniqua distribuzione dei proventi tra le regioni del Paese. Il petrolio è tornato a fluire lo scorso autunno grazie a un accordo che prevedeva il congelamento dei fondi petroliferi nei conti della Noc presso la Libyan Foreign Bank. Lo stato quo ante è stato ripristinato dopo la formazione del nuovo Governo di unità nazionale, che ha introdotto però una novità: la nascita di un dicastero del Petrolio, istituzione che in Libia mancava da anni. “La Noc è un'istituzione puramente tecnica sotto il ministero del Petrolio", ha detto Aoun, aggiungendo che la società "non ha il diritto di esercitare la volontà politica, che è una prerogativa sovrana del governo e del ministro del Petrolio". (Lit)