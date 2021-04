© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, dichiara su Twitter: “Con il cuore in Galilea, accanto al popolo di Israele in queste ore di tremendo dolore e di lutto”. Alle vittime e alle loro famiglie “va tutta la nostra vicinanza”, aggiunge la ministra. (Rin)