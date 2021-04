Regno Unito: condannato agente di polizia membro di un gruppo terroristico neonazista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a una pena detentiva di oltre quattro anni Benjamin Hannam, l’agente della polizia di Scotland Yard, responsabile del servizio di polizia nella regione della Grande Londra, condannato per aver fatto parte di un gruppo terroristico neonazista. Hannam è stato dichiarato colpevole il primo aprile di appartenenza al gruppo di estrema destra National Action, che ha lasciato prima di entrare a far parte di Scotland Yard. Il 22enne è stato anche condannato per possesso di documenti utili a scopi terroristici e per frode visto che avrebbe mentito nella sua domanda di ammissione alla polizia. Hannam, il primo ufficiale britannico in servizio ad essere condannato per un reato di terrorismo, è stato incarcerato a Old Bailey dove sconterà la condanna di quattro anni e quattro mesi di reclusione. (Res)