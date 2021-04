Enogastronomia: MoliseFood, sviluppo internazionale per eccellenza made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal produttore locale agli scaffali di tutto il mondo. Uno sviluppo sempre più internazionale, con la garanzia di prodotti d’eccellenza made in Italy legati al territorio e a un’indiscussa tradizione culinaria. Prosegue in maniera costante - si legge in una nota - il percorso di crescita avviato già da un paio d’anni da MoliseFood, progetto enogastronomico imprenditoriale nato con il coinvolgimento di circa 20 aziende agricole e artigiane, in costante aumento e un paniere di prodotti di eccellenza enogastronomica e identitari della Regione. Un brand con un attuale piano di sviluppo che vede tre store aperti a Roma - un quarto è in dirittura di arrivo nella zona Parioli - e un punto vendita a Siviglia (Spagna), che intende espandersi ancora di più all’estero grazie alla collaborazione avviata con la start up "Popt" di Marco Wong, ex manager Tim e Huawei, che ha ideato una nuova piattaforma di "affiancamento all’internazionalizzazione dei territori". "La 'mission' è quella di agevolare l’accesso a nuovi mercati da parte di piccole aziende - ed operatori economici provenienti dai territori - attraverso i marketplace presenti sul web. Un’opportunità di crescita che non snatura in alcun modo la garanzia di qualità dei prodotti, ma che permetterà di far apprezzare sempre più nei mercati internazionali le eccellenze molisane", spiega Alessio Tomba, tra i soci fondatori del progetto enogastronomico, a cui è stato affidato lo sviluppo del mercato Europa del Nord per i prodotti a marchio Molisefood. (segue) (Com)