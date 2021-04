Terrorismo: Francia, sindacato avvocati chiede amnistia per ex brigatisti arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli avvocati di Francia (Saf) chiede una "amnistia" per gli ex terroristi di sinistra arrestati negli ultimi giorni. "Rifiutiamo questi arresti e queste estradizioni e chiediamo che lo Stato rispetti i suoi impegni", si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Saf insieme ad un immagine che ritrae il logo delle Brigate rosse. "Fare oggi la scelta di estradare questi rifugiati anni dopo i fatti e certe volte anni dopo la loro condanna per contumacia, senza nessun nuovo fatto da rimproverargli, in disprezzo di tutti gli impegni statuali è un 'tradimento innominabile della Francia' per riprendere i termini di uno dei loro avvocati, Irene Terrel", si legge nella nota. Secondo il Saf la decisione di estradare gli ex terroristi "è un punto di svolta senza precedenti nella dottrina politica francese". (Frp)