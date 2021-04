Speciale scuola: Bianchi, servono strutture per adattare conoscenze a esigenze professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Paese come l'Italia "deve avere la capacità di dotarsi di strutture educative, che una volta finita la fase iniziale, ti permettono di adattare le conoscenze e trasformarle, passando da una modalità all'altra". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite all'evento "Unipr On Air" dell'università di Parma. Il ministro ha sottolineato come ci sia un "problema di rispondenza della città universitaria alle esigenze" professionali. (Rin)