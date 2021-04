Speciale scuola: Consiglio comunale approva odg per aumentare fondi per piccola manutenzione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano nella seduta ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a prima firma Alessandro Giungi (Pd), con cui si chiede di aumentare i fondi che il Comune eroga annualmente alle scuole per la gestione e attuazione di interventi di piccola manutenzione ordinaria. L'obiettivo, spiega Giungi, è "dare la possibilità alle scuole di intervenire tempestivamente e in modo autonomo su quelle condizioni di degrado dell'immobile e/o degli arredi, determinate dall'uso, che ne possono inabilitare o rendere meno proficuo o meno sicuro il godimento. Spesso, infatti, piccoli guasti possono determinare il non uso o l'uso ridotto di ambienti scolastici, e se trascurati portare a danni maggiori per l'edificio". "Una buona e migliore condizione degli spazi viene anche intesa come un fattore di maggiore accoglienza, inclusività e benessere a scuola", sottolinea Giungi, ricordando che "nelle scuole milanesi, per meglio affrontare la pandemia da Covid-19, si è fatto ricorso anche ai fondi della piccola manutenzione, in particolare per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e per spese di sanificazione straordinaria, così ulteriormente dimostrando la grande utilità e duttilità di tale somma a disposizione dei dirigenti scolastici". La richiesta, oltre che di aumentare i fondi per la piccola manutenzione è anche quello di più privilegiare nella ripartizione i plessi scolastici che maggiormente la utilizzano. Il Consiglio comunale ha approvato anche un secondo ordine del giorno a prima firma Giungi, che invita il sindaco e la giunta a ricercare partnership con Fondazioni, onlus, enti del terzo settore, in collaborazione con Regione Lombardia, per aumentare gli importi a disposizione del Comune per finanziare progetti connessi con il "Dopo di noi". Le risorse aggiuntive - spiega l'ordine del giorno - potrebbero essere utilizzate anche per aprire residenze in cui sviluppare l'autogestione di persone con disabilità grave, che non hanno più il supporto della propria famiglia. (Rem)