Speciale scuola: da Pnrr e React-Eu 15 miliardi per università, Afam, ricerca e trasferimento tecnologico

- All’interno del Pnrr, integrato con i fondi React-Eu, ammontano a 15 miliardi le risorse destinate ad investimenti in università, istituzioni Afam, ricerca, processi di innovazione e trasferimento tecnologico. Lo riferisce il ministero dell’Università e della Ricerca in una nota. Nello specifico, al welfare studentesco sono destinati 1,91 miliardi di euro, che consentiranno di triplicare i posti per studenti fuorisede e aumentare l’importo delle borse di studio: a questi si affiancano risorse per qualificare la didattica e le competenze universitarie avanzate (500 milioni di euro) e per l’orientamento attivo nella transizione scuola-lavoro (250 milioni di euro). Ai dottorati sono destinati 1,51 miliardi: 430 milioni per l’estensione del numero di dottorati di ricerca, 600 per quelli innovativi che rispondono ai fabbisogni segnalati dal mondo delle imprese e 480 da React-Eu per dottorati green e digitali. Oltre 5,7 miliardi sono poi dedicati a progetti di ricerca fondamentale e applicata con quote specifiche per finanziare proposte di giovani ricercatori, progetti di ricerca collaborativi e partenariati di università e centri di ricerca, estesi alle imprese. (Com)