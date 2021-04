Speciale scuola: Bianchi, investimento senza precedenti nella scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza il governo "realizza un investimento senza precedenti nella scuola. Puntiamo a superare i ritardi che il nostro Paese sconta nell'offerta di asili nido e servizi educativi per l'infanzia, con un investimento di 4,6 miliardi. Aumentare il tempo pieno e rendere disponibili le mense, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree più fragili, vuol dire lavorare per superare i divari ancora esistenti, contrastare la dispersione e operare concretamente per la crescita dell'intero Paese". Lo afferma, in una nota, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Stiamo lavorando attivamente per ridurre l'abbandono scolastico, per mettere in sicurezza e modernizzare le nostre scuole, per ampliare la nostra offerta didattica, consolidando i percorsi dell'istruzione professionale e gli Istituti tecnici superiori (Its), a cui lo stesso Pnrr dedica un'attenzione particolare - prosegue il ministro -. L'istruzione è la vera chiave per uscire dalla crisi che ha colpito l'Italia ben prima della pandemia e per garantire pari diritti alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi". (Com)