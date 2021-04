Speciale scuola: accordo tra provincia Mb e comune di Agrate Brianza per adibire l’ex elementare Ferrario a sede di un Istituto superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provincia MB e Comune di Agrate Brianza hanno raggiunto un'intesa per la cessione ad uso gratuito dell'ex elementare di via Ferrario che sarà inserita, quale sede di istituto superiore, nel circuito della rete scolastica provinciale. Il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio ha incontrato il Sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi e l'Assessore alla pubblica istruzione Claudio Galli per un sopralluogo all'edificio e per perfezionare gli accordi per la riqualificazione dei circa 6.000 metri quadrati, utili per rispondere ai nuovi bisogni della didattica in presenza. Prosegue così la missione scuola della Provincia MB con nuovi progetti di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso scolastico. La Provincia aveva avviato una ricerca di disponibilità di strutture sul territorio idonee ad accogliere un istituto di istruzione superiore, con l'obiettivo di reperire nuove sedi in ambito vimercatese e di alleggerire l'ormai cronica carenza di spazi presso il centro scolastico di via Adda a Vimercate; il Comune di Agrate Brianza ha accolto favorevolmente la manifestazione di interesse per l'ex scuola di via Ferrario, qual opzione per vedere riqualificato l'immobile in centro paese in tempi rapidi e con una destinazione d'uso di indubbio valore e capace di ricaduta positiva complessiva per la realtà locale. Il progetto di riqualificazione vale circa 5,4 milioni di euro che la Provincia ha inserito nella programmazione delle opere da finanziare con fondi Pon del Miur: scade il termine per la presentazione dei progetti che l'Ente ha candidato al finanziamento per un valore complessivo di oltre 11 milioni. (Com)