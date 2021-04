Speciale scuola: "Insieme" verso il 2 giugno, l'iniziativa del ministero Istruzione e Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme" è la nuova iniziativa del ministero dell'Istruzione e della Corte costituzionale. Una serie di incontri - si legge in una nota del ministero - tra giudici costituzionali e scuole, dal 3 maggio e fino al 2 giugno, per sancire il sentimento di appartenenza alla res pubblica, intesa come comunità di donne, uomini e istituzioni impegnati, giorno dopo giorno, a dare attuazione ai valori costituzionali che sono alla radice del nostro "stare insieme". "Insieme" verso il 2 giugno, traguardo simbolico e punto di partenza dell'impegno costante di istituzioni e cittadini per approfondire la conoscenza della Costituzione, che la legge 20 agosto 2019 n. 92 pone alla base dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Un percorso etico, culturale, giuridico, che viene da lontano e guarda al futuro, per costruire una comune coscienza civica. Dopo il "Viaggio in Italia, la Corte costituzionale nelle scuole", interrotto bruscamente dalla pandemia a febbraio 2020, con questa iniziativa riprende la collaborazione diretta tra ministero dell'Istruzione e Consulta - sia pure con le modalità che l'attuale contesto emergenziale consente - anche come segnale di ritorno alla normalità. (Com)