Viabilità: Anas, manutenzione in galleria lungo la ss 45 ter "Gardesana Occidentale" dal 4 al 7 maggio

- Anas ha programmato gli interventi per la manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria lungo la s 45 ter gardesana occidentale all'interno delle gallerie "La Guarda" e "Monte Castello". Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico nelle notti del 4 , 6 e 7 maggio, partire dalle ore 21.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo. Il percorso alternativo, indicato in loco tramite la opportuna segnaletica provvisoria, si articolerà lungo la viabilità provinciale e nello specifico: per i veicoli diretti in Valsabbia, il percorso alternativo è costituito dalla Sp 116 e Sp IV con uscita obbligatoria allo svincolo di Villanuova; per i veicoli diretti a Brescia, il percorso alternativo è costituito dalla Sp 116 e Sp IV con uscita obbligatoria allo svincolo di Roè Volciano località Tormini;i veicoli provenienti da Trento verranno deviati sulla Sp IV "località Collio" con uscita obbligatoria allo svincolo di Vobarno. (Com)