Ue: Pignedoli (M5s), da IA sostegno a economia, ma affrontare rischi

- L'Intelligenza artificiale può essere un elemento di sostegno allo sviluppo economico, ma ci sono rischi da affrontare legati al divario territoriale, di discriminazione e di condizionamento delle opinioni. Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Movimento 5 stelle, Sabrina Pignedoli, al webinar organizzato dall'ufficio italiano del Parlamento europeo su 'L'Intelligenza artificiale in un'era digitale, costruire fiducia e promuovere innovazione'. "E' molto importante parlare di Intelligenza Artificiale soprattutto in termini giusti ed equilibrati, né apocalittici né troppo ottimistici. Ci saranno dalla Commissione europea ingenti investimenti, tuttavia, quelli dell'Unione europea saranno minimi se paragonati alle multinazionali o alla Cina", ha affermato. "L'Ue si deve basare sullo sviluppo dell'Intelligenza artificiale di qualità, dettata dalla fiducia e sicurezza che i cittadini devono avere. Per questo la sua regolamentazione è essenziale ed importante che sia flessibile per tenere conto della veloce evoluzione delle nuove tecnologie e con al centro il rispetto del diritti fondamentali", ha continuato. (segue) (Beb)