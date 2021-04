Speciale difesa: Arabia Saudita-Usa, Mohammed bin Salman incontra inviato Usa in Yemen Lenderking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Slaman, ha incontrato l’inviato degli Stati Uniti in Yemen, Tim Lenderking. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". Durante l’incontro le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione yemenita e degli sforzi compiuti per raggiungere una soluzione politica comprensiva alla crisi nel Paese. All’incontro hanno partecipato anche il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, il viceministro della Difesa Khaled bin Salman, l’ambasciatrice saudita negli Usa, Rima bint Bandar bin Sultan, e l’ambasciatore in Yemen, Mohammed bin Said Al Jaber. (Res)