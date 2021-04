Speciale difesa: più di 700 soldati Usa dalla Georgia in Marocco per African Lion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 700 soldati della Guardia nazionale dell'esercito statunitense dalla Georgia si recheranno in Marocco nel giugno 2021 per un'esercitazione di addestramento nell'ambito di African Lion 2021. Lo riferisce il sito web d'informazione "Le 360". L'esercitazione condurrà anche le truppe Usa in Tunisia e Senegal, secondo una dichiarazione della Guardia nazionale dello stato meridionale degli Stati Uniti. L'esercitazione militare African Lion, una delle più grandi esercitazioni militari in Africa, è prevista dal 7 al 18 giugno. (Mar)