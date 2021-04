Spagna: inviati agenti dell'Intelligence in Burkina Faso per indagare su morte due giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti del Centro nazionale d'Intelligence spagnolo (Cni), operanti nella zona del Sahel, si sono recati in Burkina Faso, per raccogliere informazioni utili alle indagini sulla morte dei due giornalisti spagnoli, David Beriáin e Roberto Fraile e dell'irlandese Rory Young, avvenuta il 24 aprile nel corso di un'imboscata mentre stavano girando un documentario contro il bracconaggio. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", l'indiscrezione è stata confermata dalla ministra della Difesa, Margarita Robles. Ieri la ministra degli Esteri, Arancha González Laya, nel corso di una conferenza stampa ha affermato che il governo spagnolo ha chiesto alle autorità del Burkina Faso di fare "piena luce" sulla drammatica vicenda. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo jihadista che opera nella regione, ma la ministra ha sottolineato che questa attribuzione "non è sufficiente" ed è necessaria un'indagine più approfondita. (Spm)