India: Bengala Occidentale, situazione incerta negli exit poll delle elezioni statali

- Al termine delle elezioni dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Bengala Occidentale gli exit poll mostrano una situazione incerta. Nell’assemblea uscente l’All India Trinamool Congress (Tmc) di Mamata Banerjee, alla guida del governo, aveva la maggioranza assoluta con 209 seggi su 294, mentre le principali forze all’opposizione erano il Partito del popolo indiano (Bjp) con 27 seggi, il Congresso nazionale indiano (Inc) con 23 e il Partito comunista d’India marxista (Cpim) con 19. Secondo la media dei sondaggi effettuati da dieci istituti all’uscita dei seggi elettorali, il Tmc e alleati sarebbero a 141 seggi mentre il Bjp e soci a 138. Due delle indagini danno per vincente il Trinamool Congress con un netto margine rispetto agli avversari (180 contro 108 per Today’s Chanakya-News 24, 152-164 contro 109-121 per C-Voter-Abp). La situazione è in bilico per altre, come Axis-India Today (130-156 per la coalizione del Tmc, 134-160 per quella del Bjp) e Cnx-Republic Tv (128-138 contro 138-148 rispettivamente). Le elezioni bengalesi si sono svolte in otto fasi, dal 27 marzo al 29 aprile, con un’affluenza complessiva dell’81,76 per cento. Tra il 27 marzo e il 6 aprile sono andati al voto anche gli Stati dell’Assam, del Kerala e del Tamil Nadu e il Territorio di Pondicherry. Per tutti lo scrutinio è stato fissato al 2 maggio. (segue) (Inn)