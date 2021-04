Commercio: Fipe Roma, divieto consumazione al banco nei bar è incomprensibile e immotivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La circolare del 24 aprile u.s. con cui il ministero dell’Interno ritiene che il Dl Riaperture vieta ai bar la possibilità di effettuare la somministrazione al banco è giuridicamente incomprensibile e non ha alcun fondamento di sicurezza sanitaria". Lo scrive in una nota Fipe Confcommercio Roma. "Si tratta di un’interpretazione che nessuno si aspettava considerando che il decreto non esclude espressamente il consumo al banco ma, al contrario, ha voluto specificare con quali modalità può avvenire il consumo al tavolo (esclusivamente all’esterno fino al 31 maggio). D’altra parte, dopo 14 mesi di blocco delle attività di ristorazione, almeno l’aspettativa di una regolamentazione puntuale non dovrebbe essere tradita: in zona gialla i bar hanno sempre avuto la possibilità di effettuare la somministrazione al banco anche in virtù del fatto che si tratta di un consumo veloce, che non implica una lunga permanenza all’interno degli esercizi - spiega la nota -. In sostanza, stando alla circolare del Ministero dell’Interno, la somministrazione al banco non si potrà fare prima del 1° luglio mentre a partire dal 1° giugno sarà possibile consumare al chiuso ma al tavolo. Un incredibile paradosso giuridico e sanitario". (segue) (Com)