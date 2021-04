Commercio: Fipe Roma, divieto consumazione al banco nei bar è incomprensibile e immotivato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ un attacco al modello di offerta del bar italiano - dichiara Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma - che si differenzia da quelli degli altri Paesi proprio perché basato sul consumo al banco. Un provvedimento punitivo e ingiustificato, anche sotto il profilo dei rischi sanitari visto che la scienza continua a sostenere che il rischio di contagio cresce con l’aumento del tempo di contatto. Per dare voce ai 11.389 bar del nostro territorio, Fipe Confcommercio Roma si associa alla richiesta del presidente Stoppani di un intervento urgente da parte del Mise, perché ormai il tema della salute pubblica non può essere separato da quello della tenuta di un intero settore produttivo". (Com)