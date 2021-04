Milano: Boccalini (Taxiblu), negati gli esami di abilitazione, a rischio oltre mille famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Della situazione legata agli esami di abilitazione legati alla nostra professione ne abbiamo parlato anche di recente ma nessuna soluzione è giunta al riguardo. Anzi, se possibile la situazione si è aggravata ancora di più” Lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “In un periodo di giuste, graduali riaperture: dai cinema, ai teatri fino ai ristoranti, in queste ore arriva una circolare della Provincia di Milano che ci comunica che finché la Regione non sarà in 'zona bianca' non sarà possibile sostenere esami. Esami che ricordo – sottolinea sarcasticamente Boccalini- non abilitano alla professione di chirurgo ma è atto a verificare le capacità di guida e di trasporto da un punto all’altro della città. Qualcuno per verificare queste competenze, in queste ore sta negando a quasi 600 persone, la possibilità di poter lavorare. Non bastasse già il forte periodo di crisi che noi tassisti stiamo vivendo. Basterebbe un po’ di intelligenza e quantomeno prevedere delle deroghe se proprio non è possibile sostenere gli esami. Ma non solo, dall'altro lato ci sono altrettanti colleghi che non possono andare in pensione e cedere la licenza. In questo modo si sta alterando il mercato oltre che mettendo in crisi oltre mille famiglie. Chi di dovere intervenga e lo faccia in tempi rapidi perché la situazione è francamente inumana ed inaccettabile” conclude Boccalini. (Com)