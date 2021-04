Difesa: tenente colonnello Gianfranco Paglia, con pandemia fedeltà a Repubblica assume significato più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giurare fedeltà alla Repubblica "non è una cosa semplice, implica sacrificio, esempio, dedizione ed oggi assume un significato ancor più forte perchè a causa della pandemia non potete condividerlo con i vostri affetti più cari". Lo ha detto il tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d'Oro al Valor Militare, padrino del 202mo Corso Onore, parlando di fronte ai 201 Allievi Ufficiali dell'Accademia Militare di Modena. "È cambiato il modo ma non il motivo per cui liberamente avete deciso di indossare l'uniforme", ha aggiunto. "Vi troverete - ha continuato - a dover prendere decisioni importanti per i vostri uomini e per la sicurezza del Paese, ci saranno momento in cui il tempo diventa essenziale e sta a voi dare l'esempio affinché i vostri soldati vi seguiranno senza esitazione e non importa se il proprio dovere lo si continuerà a fare seduto su una carrozzina o con un arto in meno. Ciò che conta è la consapevolezza di averlo fatto fino in fondo senza alcun ripensamento", ha concluso Paglia. (Rin)