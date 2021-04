Brasile: covid, superate le 400mila vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha superato giovedì quota 400mila decessi riconducibili alla Covid-19. Con 3.047 morti registrati nelle ultime 24 ore, il gigante amazzonico ha infatti toccato quota 401.417 vittime. Il dato porta la media mobile delle morti negli ultimi sette giorni a quota 2.523, in calo del 12 per cento su quella fissata due settimane fa, ma in leggera ripresa rispetto ai 2.379 contati mercoledì. Una tendenza definita di sostanziale "stabilita" nel numero di decessi, che segue sei giorni di calo. La media mobile è comunque giunta per il 99esimo giorno consecutivo sopra quota mille e al 44esimo giorno sopra i duemila morti. Alle 20 di giovedì, il numero totale dei contagiati dall'inizio della crisi pandemica è arrivato a quota 14.592.886, 69.079 nelle precedenti 24 ore. Anche in questo caso la media mobile (60.107 nuovi contagi al giorno) risulta in leggera flessione (-8 per cento) rispetto a 14 giorni fa, ma in ripresa rispetto ai 57.384 di mercoledì. I numeri sono quelli forniti dal consorzio di imprese della stampa sulla base dei dati forniti dai dipartimenti della Salute dei diversi stati. Il governo federale ha infatti da tempo sospeso la pubblicazione dei dati relativi a tutto il territorio nazionale. (Brb)