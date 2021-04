India: Assam, exit poll prevedono conferma maggioranza Bjp nell’assemblea statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del popolo indiano (Bjp) dovrebbe mantenere la maggioranza nell’assemblea legislativa dello Stato dell’Assam. Secondo la media dei sondaggi effettuati da quattro istituti all’uscita dei seggi elettorali, il partito del primo ministro Narendra Modi, alla guida dell’Alleanza democratica nazionale (Nda), dovrebbe contare su 73 seggi su 126, contro i 52 dell’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc). Le quattro indagini danno per vincitori Bjp e alleati, con margini diversi: da un massimo di 75-85 seggi di Axis-India Today a un minimo di 58-71 di C-Voter-Abp. Nella legislatura uscente il Bjp governava con l’Asom Gana Parishad (Agp). Il Congresso, il Fronte democratico unito di tutta l’India (Aiudf) e il Fronte popolare Bodoland (Bpf) erano all’opposizione. Lo Stato ha votato in tre fasi dal 27 marzo al 6 aprile, con un’affluenza complessiva dell’82,04 per cento. Tra il 27 marzo e il 29 aprile sono andati al voto anche gli Stati del Bengala Occidentale, del Kerala e del Tamil Nadu e il Territorio di Pondicherry. Per tutti lo scrutinio è stato fissato al 2 maggio. (segue) (Inn)