India: Assam, exit poll prevedono conferma maggioranza Bjp nell’assemblea statale (2)

- L’Assam, nell’India nord-orientale, è stato istituito nel 1960, con capitale Dispur. La sua popolazione, di quasi 33 milioni di abitanti, è a maggioranza induista (oltre il 60 per cento), con una rilevante minoranza musulmana (circa il 35 per cento). L’assamese e il bengalese sono le lingue (entrambe indoarie) più parlate: la prima da quasi metà della popolazione, la seconda da quasi un terzo. L’economia statale si basa sull’agricoltura e sul petrolio: lo Stato produce più della metà del tè indiano e, grazie al bacino Assam-Arakan, il dodici per cento del greggio e un quarto delle riserve petrolifere nazionali. Gli altri prodotti agricoli di rilievo sono il riso, la banana, la patata, la papaya, la canna da zucchero, la curcuma, la noce di Betel, la senape. I metodi di coltivazione sono ancora tradizionale. Sono presenti industrie petrolchimiche e di fertilizzanti, cementifici e setifici (sono dell’Assam le varietà di seta Muga, Pat ed Eri). Le principali attrazioni turistiche sono i parchi nazionali (tra i quali il Kaziranga National Park e il Manas National Park, riconosciuti come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e le testimonianze del regno di Ahom sotto l’omonima dinastia (1228-1826) (Inn)