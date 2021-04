Cultura: dal 3 maggio riapre la Casa del Cinema, "pronti ad accogliere pubblico in presenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa settimana torneranno ad accendersi le luci dei proiettori di Casa del Cinema per i primi film con il pubblico in presenza. Venerdì 7 e sabato 8 maggio alle ore 18.00, con Stella del cinema di M. Almirante (1931) e L'orizzonte dipinto di G. Salvini prenderà infatti il via la rassegna Perduti nel buio, un'antologia di titoli rari e imperdibili del cinema italiano degli anni '30 e '40. Si tratta di un progetto editoriale della Ripley's home video che, attraverso la pubblicazione in dvd di opere del cinema italiano sconosciute, spesso considerate perdute, o nelle versioni originali integrali mai viste, vuole essere un momento di rilettura della storia del cinema italiano, dei suoi generi, dei suoi autori e soprattutto di una immensa attività produttiva successiva alla fine del muto. Oltre ai titoli citati la rassegna sarà completata da: Ballerine di G. Machaty (1935), Odessa in fiamme di C. Gallone (1942), Corte d'Assise di G. Brignone (1930), Eugenia Grandet di M. Soldati (1946), Pazza di gioia di C. L. Bragaglia (1940), Fiamme sul mare di M. Waszynski 1947), La cena delle beffe di A. Blasetti (1942) e Non ti conosco più di N. Malasomma (1936). La rassegna proseguirà, sempre a cadenza bisettimanale, per tutto il mese di maggio. (segue) (Com)