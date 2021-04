Cultura: dal 3 maggio riapre la Casa del Cinema, "pronti ad accogliere pubblico in presenza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane, inoltre, riprenderà la tradizionale collaborazione con il Csc – Cineteca nazionale che porterà nel mese di maggio alle celebrazioni di Alida Valli 100, una rassegna cinematografica con otto pellicole della filmografia dell'attrice, realizzata in occasione del centenario della sua nascita (il 31 maggio 1921). Inoltre il direttore della casa del Cinema aggiunge: "Manteniamo la promessa fatta durante il periodo della chiusura: dedicheremo anche un omaggio speciale a Cecilia Mangini, scomparsa da poco, con una selezione dei suoi lavori, finalmente restituiti alla loro dimensione originale: la sala di proiezione". Nel rispetto delle norme anticovid, l'ingresso agli spazi espositivi Sergio Amidei e Cesare Zavattini è libero e contingentato. Per le sale di proiezione l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, al momento ridotti per garantire il distanziamento di sicurezza tra gli spettatori. (Com)